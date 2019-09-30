Kocaeli'de alev alev yanan çatı küle döndü

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– Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yalıtım çalışması yapılan binanın çatısı alev alev yandı. Yangın sonrası çatı ve çatı katındaki daire kullanılmaz hale geldi.

Olay 15.00 sıralarında Darıca Osman Gazi Mahallesi Fener Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fener Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında yalıtım çalışması yapıldığı sırada çatı bir anda tutuştu. Kısa sürede büyüyen alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken alevler tüm çatıyı kapladı.

Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı ve çatı katındaki daire tamamen küle dönerken yangın hakkında inceleme başlatıldı.



KOCAELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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