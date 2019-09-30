İzmit Belediyesi’nden yıkım açıklaması

– İzmit Belediyesi, İstiklal Caddesi Hafız Şerif Sokak’taki bina yıkımı ile ilgili açıklama yaptı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İzmit İstiklal Caddesi Hafız Şerif Sokak Kızılay İş Merkezi yanında bulunan binanın yıkım işlemleriyle ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi yetkilileri, “İstiklal Caddesi Hafız Şerif Sokak’ta ki binanın yıkım işlemi bazı basın kuruluşlarında yazıldığı gibi belediyemiz tarafından yapılmamıştır. Söz konusu bina ile ilgili belediyemizden yıkım izninin alınmasının ardından yıkım günü, yıkımı yapacak olan firma tarafından belirlenmiştir. Yıkımı gerçekleştirecek firma tarafından Emniyet Müdürlüğünden ve UKOME’den gerekli izinlerin alınmasıyla çalışmalar başlamıştır. Kent merkezinin en işlek günlerinden biri olan Cumartesi günü yıkım işlemine başlanılması üzerine, belediye ekiplerimiz olaya hemen müdahale etmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Yıkımdan kaynaklı oluşan toz ve dumandan esnaf ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi amacıyla yıkıma anında müdahale eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz yıkımı durdurmuştur. İlgili firmanın müteahhidiyle görüşen ekiplerimiz esnaf ve vatandaşların yıkımdan olumsuz etkilenmemesi gerektiğini anlatarak yıkımın gece saatlerinde ve Pazar günü devam etmesi konusunda fikir birliğine varmıştır. Bölge esnafı İzmit Belediyesi’nin bu müdahalesi sonrasında teşekkürlerini iletirken yıkım işlemi Pazar günü belirlenen saatler içerisinde tamamlanmıştır.”



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