16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 7 kişi gözaltında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 7 kişi gözaltında

DHA

- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, R.G.'nin (16), alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin genç kızın arkadaşı olan E.C. (18) olduğu belirlendi. R.G. ile para karşılığı birlikte olduğu belirlenen  E.C.'nin de dahil olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişiden 7'si gözaltına alınırken, E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, R.G.'nin (16), alkol ve uyuşturucu verildikten sonra cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin genç kızın arkadaşı olan E.C. (18) olduğu belirlendi. R.G. ile para karşılığı birlikte olduğu belirlenen  E.C.'nin de dahil olduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişiden 7'si gözaltına alınırken, E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Karamürsel´de, R.G.'nin (16) cinsel istismara uğradığı ve başkaları ile birlikte olmaya zorlandığı söylentileri üzerine, bir mahalleli durumu önceki gün polise ihbar ederek genç kızın yerini gösterdi. Polis ekipleri, R.G.'yi ve ihbarcıyı alıp İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliğine getirdi. Burada ifadesi alınan R.G. yaşadıklarını anlattı. R.G. ifadesinde E.C. (18) ile arkadaşlık yaptığını, daha sonra E.C. ile birliktelik yaşadığını söyledi. R.G., E.C.'nin kendisine alkol ve uyuşturucu verdiğini, 3 ay boyunca rızası dışında bazı erkeklerle para karşılığı birlikte olmaya zorladığını anlattı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında R.G.'ye cinsel istismarda bulunduğu belirlenen 11 kişinin kimliğini tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı'nca 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karamürsel'de düzenlenen operasyonda 11 kişiden E.C.'nin de aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan E.C.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan kaydı bulunduğu ve aranmasının olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
R.G.'nin ise devlet koruması altına alındığı, tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

KOCAELİ

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:51
  • YATSI 20:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gebze'de kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gebze'de kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı
YEREL HABERLER Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı ...
Karamürsel’de orta refüjler bakımdan geçiyor
YEREL HABERLER Karamürsel’de orta refüjler bakımdan geçiyor
İzmit Belediyesi’nden yıkım açıklaması
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden yıkım açıklaması
Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor
Kocaeli'de alev alev yanan çatı küle döndü
YEREL HABERLER Kocaeli'de alev alev yanan çatı küle döndü
Dünya şampiyonu Merve Azak memleketinde coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Dünya şampiyonu Merve Azak memleketinde coşkuyla ...
Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşı ayağından vurdu
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı vatandaşı ...
Büyükşehir toplu taşımada rekor üstüne rekor kırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir toplu taşımada rekor üstüne rekor kırıyor
Arkadaşları evde ölü buldu
YEREL HABERLER Arkadaşları evde ölü buldu
Spor ile şifa buldu, antidepresan ilaçlarına veda etti
YEREL HABERLER Spor ile şifa buldu, antidepresan ilaçlarına veda ...
Kandıra'da araziler değerlenince her yer emlakçıyla doldu
YEREL HABERLER Kandıra'da araziler değerlenince her yer emlakçıyla ...
Başkan Büyükgöz, Adem Yavuz’da vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, Adem Yavuz’da vatandaşları dinledi
Küçük atölyesinde ürettiği udlar, dünyanın dört bir yanında kulakların pasını siliyor 35 yılını verdiği ud ustalığı ile Arap ülkelerin gözdesi haline geldi Yabancıların hayran olduğu işçiliğine çırak bulamıyor
YEREL HABERLER Küçük atölyesinde ürettiği udlar, dünyanın dört bir ...
İzmit’e yakışmayan görüntüler tarih oluyor
YEREL HABERLER İzmit’e yakışmayan görüntüler tarih oluyor
Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Şehit emanetleri sergisi Kartepe’de açıldı
YEREL HABERLER Şehit emanetleri sergisi Kartepe’de açıldı
Büyükşehir’in yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’in yol yapım çalışmaları sürüyor
Başkan Söğüt, “Bizi biz yapan değerlerimizi unutmamalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “Bizi biz yapan değerlerimizi ...
‘Sokağın Enerjisi’ gezisi sona erdi
YEREL HABERLER ‘Sokağın Enerjisi’ gezisi sona erdi
Başkan Çiftçi öğrencilerle söyleşi yaptı
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi öğrencilerle söyleşi yaptı
Nefes kesecek heyecanın adresi 41 Burda AVM
YEREL HABERLER Nefes kesecek heyecanın adresi 41 Burda AVM
Pompalı tüfekle intihar etti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle intihar etti
Yerli Otomobilin kalbi Bilişim Vadisi’ne kuruluyor
YEREL HABERLER Yerli Otomobilin kalbi Bilişim Vadisi’ne kuruluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X