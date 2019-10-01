2 milyon TL´lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu´nda durdurulan TIR´da piyasa değeri 2 milyon 50 bin TL değerindeki 73 bin 220 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları TIR´ı, TEM otoyolu Derince mevkiinde durdurdu. TIR´da bulunan 300 adet katlanabilir şemsiye, 55 bin adet baston şemsiye, 15 bin adet bijuteri, bin 145 adet cüzdan, 525 adet ayna, bin 250 adet oyuncak bebek olmak üzere 73 bin 220 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Eşyaların piyasa değerinin 2 milyon 50 bin TL olduğu belirtilirken, olayla ilgili olarak S.Ş., E.K. ve M.K. hakkında `Emtia kaçakçılığı´ suçundan adli işlem başlatıldı.

KOCAELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:51

YATSI 20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.