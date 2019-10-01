Kocaeli’de 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

– Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurularak aranan bir tırda 2 milyon TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, gümrük kaçağı mal taşıdığı tespit edilen bir tırı takibe aldı. TEM Otoyolu Kocaeli sınırlarına giren 81 plakalı tır, 27 Eylül Pazar günü Derince ilçesi sınırlarında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, 300 adet katlanabilir şemsiye, 55 bin adet baston şemsiye, 15 bin adet bijuteri, bin 145 adet cüzdan, 525 adet ayna, bin 250 adet oyuncak bebek olmak üzere yaklaşık 73 bin 220 adet gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 2 milyon 50 bin TL civarında olduğu tespit edilirken olayla ilgili S.Ş., E.K. ve M.K. isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların sorgularının sürdüğü öğrenildi.

KOCAELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:13

AKŞAM 18:51

YATSI 20:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.