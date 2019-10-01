Çayırova’da 200 bin kitap okurlarla buluşacak Öğrenciler kitap kumbarasında biriktirdiği parayla kitap satın alacak

Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenecek Çayırova Kitap Fuarı 413 Ekim tarihleri arasında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kitap Fuarı’nda 60 yayın evi 200 bin kitapla stant açarak okurlarla buluşacak. Fuarda ayrıca Hayati İnanç, Hatice Kübra Tongar, Mehmet Akif Ersoy, Rasim Özdenören, Oğuz Saygın, Nurullah Genç, Yavuz Bahadıroğlu, İsmail Kılıçarslan, Sait Ercan gibi birçok yazar konferans, söyleşi, imza günlerinde kitapseverlerle buluşacak. 10 gün sürecek ve girişlerin ücretsiz olduğu fuar sabah 09.00 ile akşam 20:00 saatleri arasında açık kalacak.

“Bölgemizde yeni bir başlangıç yaptık”

Kitap Fuarı ile ilgili ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya gelerek organizasyon hakkında bilgi veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “ilçemizi imar ederken geleceği de ihmal etmeden inşa etmek en büyük sorumluluklarımızdan birisidir. Bir kentin geleceğini inşa etmek de o kentin eğitimine, kültürüne yatırım yapmakla gerçekleşir. Bizler gerek eğitime verdiğimiz destekle, gerek bilgi evlerimiz ve çocuk kulüplerimizle bu şehrin geleceğine yatırım yapma gayretindeyiz. Bu eğitim ve ilim yolculuğumuzun temelinin kitap olduğu bilinciyle de bu yıl bölgemizde yeni bir başlangıç yaptık” dedi.

“Öğrencilere kitap kumbarası dağıtıldı”

Parayla alınabilecek en değerli şeyin bilgi olduğunu düşüncesini öğrencilere kazandırmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Kitap fuarımızın tanıtımına başlanmadan önce Çayırova’da Anaokulu’ndan 7. Sınıfa kadar tüm öğrencilerimize kitap kumbarası dağıtıldı. Buradaki amacımız da geleceğimiz olan çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak, biriktirdikleri paralarla alınabilecek en değerli şeyin “bilgi” olduğunun bilincini kazandırmaktı. Burada biriktirdikleri paralarla kitap almalarını sağlamak için de fuar süresi boyunca tüm okullarımızdan öğrencilerimizi belirli bir program dahilinde otobüslerimizle fuar alanına taşıyıp etkinliklere katılımlarını sağlayacağız” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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