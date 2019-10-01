Lise öğrencileri bu atölyede aldıkları eğitimle iş sahibi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lise öğrencileri bu atölyede aldıkları eğitimle iş sahibi olacak

İHA

Dünyanın önde gelen boya ve kaplama tedarik firması tarafından Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir liseye kurulan otomotiv boya atölyesinde uygulamalı eğitim alacak olan öğrenciler, daha kolay bir şekilde iş sahibi olma imkanı bulacak.

Lise öğrencileri bu atölyede aldıkları eğitimle iş sahibi olacak

Dünyanın önde gelen boya ve kaplama tedarik firması tarafından Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir liseye kurulan otomotiv boya atölyesinde uygulamalı eğitim alacak olan öğrenciler, daha kolay bir şekilde iş sahibi olma imkanı bulacak.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde farklı bir projeye imza atıldı. Lisede otomotiv boya dalında eğitim alan öğrencilerin kendilerini daha iyi hazırlamaları ve sektörde bulunan uzman açığının kapatılması amacı ile okulun bahçesine otomotiv boya atölyesi kuruldu. Dünyanın büyük otomobil markalarının boya ve kaplama tedarikçisi olan PPG tarafından kurulan atölyede öğrenciler aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökme imkanı bulacak. Öğrencilerin mezun olduktan sonra daha kolay bir şekilde iş bulmalarını sağlayacak olan atölye, düzenlenen törenle açıldı. Hizmete sunulan atölyede alacakları eğitim sayesinde daha kolay iş sahibi olabileceklerini söyleyen öğrenciler, projenin kendi okullarında gerçekleştirilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.
Proje hakkında bilgi aktaran firma yetkililerinden Gizem Gürson Impram, “Bu proje Kocaeli Valiliğinin desteği ile sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem yatırım hem de yatırım onayları alındıktan sonra atölyenin iç ve dış revize edildi, yer ve tavan kısmı tekrar yapıldı. Boya tamir uygulaması için tüm ekipmanlar atölyeye eklendi. Ayrıca İzmir’de bulunan firmamızın uygulama ve iş geliştirme merkezimizde öğretmenlerimize verildi. Devamında da bu alanda çalışmak isteyen öğrencilerimize uygulamalı eğitimler devam edecek. Bu proje bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü geleceğimizi şekillendirecek olan öğrencilerimiz. Onları eğitimle sektöre ve ülkemize kazandırmak bizim için çok önemli. İzmit bölgesinde otomotiv sektörü çok gelişmiş bir durumda. Burada eğitim alarak sektöre kazandırılabilecekler” dedi.
Proje ile öğrencilerin aldıkları eğitimi pratiğe dökebilmelerine olanak doğduğunu ifade eden okul müdürü Murat Pala, “Yıllardır söylenegelen okulsektör iş birliğinin çok güzel bir örneği oldu. Alanında söz sahibi bir firmamız okulumuzda sektöründe çok ihtiyaç duyduğu oto boya alanında uzman kişileri yetiştirmemize yarayacak bir atölye kurdu. Sektör şu anda bizden bu alanda yetişmiş uzmanlar istiyor. Öğrencilerimiz burada eğitim aldıktan sonra hiçbir yerde tekrardan eğitim almadan iş bulabilecekler. İş garantili eğitim diyebiliriz. Yakın çevremizdeki hiçbir yerde bu eğitimi veren lise yok” diye konuştu.

KOCAELİ

01 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:25
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 16:13
  • AKŞAM 18:51
  • YATSI 20:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FETÖ'nün 'TÜBİTAK ve TSK yapılanması'na operasyon
YEREL HABERLER FETÖ'nün 'TÜBİTAK ve TSK yapılanması'na operasyon
FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
YEREL HABERLER FETÖ’nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 14 ...
Mobil Trafik Eğitim TIR'ında çocuklara eğitim verildi
YEREL HABERLER Mobil Trafik Eğitim TIR'ında çocuklara eğitim verildi
Ormanda intihar etti
YEREL HABERLER Ormanda intihar etti
Çayırova’da 200 bin kitap okurlarla buluşacak Öğrenciler kitap kumbarasında biriktirdiği parayla kitap satın alacak
YEREL HABERLER Çayırova’da 200 bin kitap okurlarla ...
Başkan Şayir, personeli ile 6 ayı değerlendirdi
YEREL HABERLER Başkan Şayir, personeli ile 6 ayı değerlendirdi
Kartepe Belediyesi ve Kaymakamlığa konforlu ulaşım
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi ve Kaymakamlığa konforlu ulaşım
İzmitli emekliler Eskişehir’i gezdi
YEREL HABERLER İzmitli emekliler Eskişehir’i gezdi
Yeşil sahaların en özel maçında kazanan dostluk oldu
YEREL HABERLER Yeşil sahaların en özel maçında kazanan dostluk oldu
İzmit saat kulesi kırmızıya büründü
YEREL HABERLER İzmit saat kulesi kırmızıya büründü
Kocaeli’de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
(Özel) Flamingolar İzmit Körfezi’ne akın etti Sulak alanda avlanan flamingolar kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER (Özel) Flamingolar İzmit Körfezi’ne akın etti Sulak ...
Güreşin yeni yıldızı 1 haftada 3 madalya kazandı
YEREL HABERLER Güreşin yeni yıldızı 1 haftada 3 madalya kazandı
Kocaeli’de 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 2 milyon TL’lik gümrük kaçağı eşya ele ...
İzmit Körfezi, flamingolarla renklendi
YEREL HABERLER İzmit Körfezi, flamingolarla renklendi
2 milyon TL´lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 milyon TL´lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
Dilovası’nda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
YEREL HABERLER Dilovası’nda asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor
Kocaeli'de erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de erkek cesedi bulundu
16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 7 kişi gözaltında
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarında 7 kişi ...
Gebze'de kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gebze'de kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 2 ...
Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı çaldı
YEREL HABERLER Toz maskeli hırsızlar otomobilin camını kırıp çantayı ...
Karamürsel’de orta refüjler bakımdan geçiyor
YEREL HABERLER Karamürsel’de orta refüjler bakımdan geçiyor
İzmit Belediyesi’nden yıkım açıklaması
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden yıkım açıklaması
Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kış dönemi spor okulları başlıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X