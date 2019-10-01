Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanması için Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7’si aktif görevde, 2’si eski askeri öğrenci olmak üzere toplam 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya’da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonun devam ettiği öğrenildi.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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