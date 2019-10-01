Karikatür Okulu’na başvurular devam ediyor

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Karikatür Okulunun yetenek sınavı başvuruları 11 Ekim tarihinde son bulacak.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Karikatür Okulunda yeni dönem için başvurular başlıyor. 1118 yaş arasındaki karikatüre meraklı herkesin başvuru yapabileceği Karikatür Okulunda kayıtlar, 27 Eylül11 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Ücretsiz olarak karikatür eğitimi alacak kursiyerler 13 Ekim Pazar günü yapılacak yetenek sınavında yeteneklerini sergileyecek. Yetenek Sınavı sonunda Karikatür Okulu’na girmeye hak kazanan 25 öğrenci, 26 Ekim tarihinde derslere başlayacak. Karikatür Okulu eğitimleri Seka Kültür Alanında bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde yapılıyor.

Kursiyerler Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezinde eğitim alacaklar. 26 Ekim Cumartesi başlayacak eğitimler her hafta cumartesi günleri yapılacak. 30 Mayıs’a kadar sürecek eğitimlerle karikatür sanatına olan yeteneklerini geliştirecek olan kursiyerler, iyi birer karikatürist olma yolunda adım atmış olacaklar. Geçtiğimiz yıl 25 mezun veren karikatür okulunda ikinci sınıfta mevcut 25 öğrenci eğitim görüyor. Bu yıl yapılacak yetenek sınavıyla da 25 öğrenci alınacak. Karikatür Okulu’na giriş, karikatür sanatına giriş, karikatür çizim teknikleri ve sosyal medyada karikatür konu başlıklarının işlendiği eğitimlerde, karikatüre merakı olan yetenekli gençler karikatüre dair tüm incelikleri öğreniyor.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.