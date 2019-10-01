Körfez’de kaçak yapılara geçit verilmiyor

Körfez Belediyesi ekipleri şehir merkezinde ve köylerde bulunan kaçak yapıları yıkıyor.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri kaçak yapılaşmayla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sadece kent merkezinde değil, köyler bölgesinde de sürekli olarak denetimlerde bulunan ekipler, kaçak yapılaşmanın önüne geçerek gerekli önlemleri alıyor. Bu kapsamda sürekli olarak denetimlerini sürdüren ekipler, tespit edilen yapıların yıkımını gerçekleştiriyor ve gerekli yasal süreci başlatıyor.

Hem ekipler tarafından yapılan denetimlerde hem de duyarlı vatandaşların şikayetleri ile birlikte Körfez’de kaçak yapılara geçit vermeyeceklerini belirten Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, “Bizlere gelen şikayetler ve ekiplerimizin saha taramaları ile tespiti yapılan kaçak yapılaşmaların önüne geçiyoruz. Ruhsatsız yapılara, işgallere asla izin vermeyeceğiz” dediler.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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