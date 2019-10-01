– İzmit’in en önemli sanat organizasyonlarından biri olan 2. İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor.

İzmit’in en önemli sanat organizasyonlarından biri olan, İzmit Belediyesi ve Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği iş birliği ile 23 Ekim tarihleri arasında İzmit’te “Sanat ve Sanayi” temasıyla düzenlenecek olan 2. İzmit Uluslararası Kısa Film Festivali başlıyor. Kocaeli Sanayi Odası tarafından da desteklenen festival için 5 kıtadan 30 farklı ülkeden toplam 548 film başvuru yaptı.

Günümüzde sanayi kenti olarak bilinen İzmit’te festival geleneği oluşturmayı, amatör ya da profesyonel kısa film yönetmeni ve yapımcıların üretmiş oldukları filmleri sanatseverle buluşturmanın amaçlandığı festivalde ön eleme ve ana jüride 5’i yabancı, tamamı film sektöründe tanınan ve ödül kazanmış yönetmen, yapımcı, akademisyen olmak üzere toplam 15 kişi bulunuyor.

Uluslararası ve ulusal olmak üzere iki ayrı bölümde düzenlenen, her iki bölümde de kurmaca, belgesel, animasyon ve festival teması kategorilerinin yer aldığı festivalde jüri üyelerinin oylarıyla toplam 41 film 23 ekim tarihlerinde 41 Burda AVM’de sanatseverlerle buluşacak. 4 Ekim’de de ödül töreni gerçekleşecek.

Ayrıca festival kapsamında İngiliz oyuncu, yönetmen ve yazar Roger Worrod’un konuşmacı olarak katılacağı “Sanat ve Sanayi”, yönetmen Çağatay Çelikbaş’ın konuşmacı olarak katılacağı “Belgesel Filmde Gerçeklik” ve ödüllü yönetmen Korhan Günay’ın konuşmacı olarak katılacağı “Kısa Film ve Senaryo” temalı paneller düzenlenecek

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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