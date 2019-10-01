Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi parayı alarak cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Anıtpark’ta bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfeye gelen Levent K., ödeme yapmak için cebinden çıkardığı paranın 100 lirasını düşürdü. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. daha sonra büfeden ayrıldı. Yaşanan olaydan kısa süre sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen kişi, yere düşen parayı fark etti. Hiçbir şey olmamış gibi yerdeki 100 TL’yi alan şahıs parayı cebine koyarak dışarı çıktı. Parasını düşürdüğünü fark eden Levent K. ise tekrar bayiye gelerek iş yeri sahibine parasını düşürdüğünü söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Levent K., düşürdüğü parayı bir vatandaşın aldığını gördü.



O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Levent K.’nin elini cebinden çıkartırken paranın yere düştüğü görülüyor. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. iş yerinden ayrılıyor. Daha sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen bir şahıs, yere düşen parayı alarak cebine koyuyor ve dışarı çıkıyor.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.