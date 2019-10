Başkan Büyükakın, "Daha fazla değer üretmek için ortak akıl geliştireceğiz’’

Marmara Uluslararası Kent forumunun açılış programında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Şehirlerin daha fazla değer üretmesi için ortak akıl geliştireceğiz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenlediği Marmara Uluslararası Kent Forumu / Marmara Urban Forum (MARUF)’un açılışı İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Forumun açılış programında konuşan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Batıda gelişen üretim teknikleri, doğuda tahrik edilen göç, denize atılan pet şişe, havaya karışan karbon monoksit, sokaklarımızı işgal eden otomobiller, kimsesizler, çaresizler, yoksullar, yok olan hayvan nesilleri, plastik yiyen balıklar, psikolojik ve sosyal denge arayan milyarlar, bizim, hepimizin kaderidir. Ya bu kadere bütün insanlık olarak yön vereceğiz ya da havasız, susuz, renksiz bir hayatın içinde detaylardan ibaret kalacağız” dedi.

Şehirlerdeki insanların her geçen gün mutsuzlaştığını belirten Büyükakın, “Modern şehircilik anlayışı bütün boyutlarıyla varlık sebebini kaybetmiştir. İnsanın kendiyle, çevresiyle, dünyayla, diğer insanlarla ilişkisi, şehirlerde büyük bir imtihan vermektedir. Çok üretiyoruz, çok tüketiyoruz, bir yerden bir yere, bir yerden her yere, dilediğimiz zaman gidiyoruz. Demir rayların, suların, havanın üzerinde seyahat ediyoruz. Elimizde telefonlar, varoluş bilgisine anında ulaşıyoruz. Okullarımız, iş yerlerimiz, evlerimiz. İnsanlık tarihinin en konforlu yerleri. Bütün bunlar mutluluğumuzu arttıracakken, şehirlerdeki mutluluk Gayri Safi Hasılası sürekli düşüyor” diye konuştu.

“Planlamadan konuşacağız, altyapı ve ulaşımdan bahsedeceğiz, kentsel, endüstriyel dönüşümü anlatacağız, şehirlerimizin benzersiz olması için şartları tartışacağız, teknolojinin şehirlerimize nasıl akıl katacağını inceleyeceğiz” diyerek sözlerine devam eden Başkan Büyükakın, “Çevremizle ahdimizi yenilemenin yollarını arayacağız. Her bireye, toplumun her kesimine ulaşması gereken hizmetleri değerlendireceğiz. Binalara ve arabalara daha az, insanlara daha çok yer ayırmak için stratejiler geliştireceğiz. Yönetime katılımın araçlarını ve yöntemlerini geliştirmeye kafa yoracağız. Şehir yönetimlerinin entegrasyonu, kaynakların efektif kullanımını, yönetimde şeffaflığı ele alacağız. Şehirlerin daha fazla değer üretmesi için ortak akıl geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Şehirlerin ve şartların farklı olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Farklı şartlarda yaşıyoruz, ancak hepimiz aynı havayı soluyor, aynı suyu içiyor, aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Yani bir birinden ayrılamayacak bir kaderimiz var. Şehirlerimizin kaderi dünyanın kaderidir. Bu kader ayrılmaz bir bütündür. Batıda gelişen üretim teknikleri, doğuda tahrik edilen göç, denize atılan pet şişe, havaya karışan karbon monoksit, sokaklarımızı işgal eden otomobiller, kimsesizler, çaresizler, yoksullar, yok olan hayvan nesilleri, plastik yiyen balıklar, psikolojik ve sosyal denge arayan milyarlar, bizim, hepimizin kaderidir. Ya bu kadere bütün insanlık olarak yön vereceğiz ya da havasız, susuz, renksiz bir hayatın içinde detaylardan ibaret kalacağız. Bu forum şehirlerin, dolayısıyla insanlığın kaderine Türkiye'den bir katkı verme iradesidir. Niyetimiz hayırdır, inşallah akıbetimiz de hayırdır. Mutlu şehre giden yollar açmak dileğiyle tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.