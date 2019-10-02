Engelli Bilgi Bankası Projesi örnek oluyor

– Engelli bireylerin istihdamını kolaylaştırıp birçok hizmetten daha iyi faydalanmasını sağlamak adına Kocaeli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Engelli Bilgi Bankası Projesi hayata geçiriliyor.

Kocaeli Valiliği talimatıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından engellilere yönelik hazırlanan “Engelli ve Süreğen Hastalık Bilgi Sistemi” projesinde çalışmalar başladı. Proje ile engel nedenleri tespit edilen engelli vatandaşların başta sağlık ve sosyal hizmetler olmak üzere eğitim, spor ve istihdam gibi hizmetlerden kolaylıkla yararlanmaları hedefleniyor. Bir program için Kocaeli’ne gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç da Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney'i de yerinde ziyaret ederek proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Ömer Karataş’ın da katıldığı ziyarette projeyi sunumla anlatan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney “Tüm bu çalışmalar ile engelli raporu olan, süreğen hastalığı olan kişilerin sayısı, engel türü, yaş ve cinsiyet dağılımı gibi birçok analiz edilebiliyor. Coğrafi analiz yapılarak belli yerlerdeki yoğunlaşmalar tespit edilebiliyor, buna göre sağlık, sosyal ve diğer toplu stratejiler oluşturulabiliyor. Farklı nedenlerle hizmet alamamış engelliler varsa onlar tesbit ediliyor, bu hizmetlerden yararlanmaları sağlanıyor. Paydaş kurumların katkıları doğrultusunda veri güvenliğini üst düzeyde sağlamak, etkin ve verimli kullanmak kaydıyla uygulamamız sürekli geliştiriliyor” dedi.

Sistemin nasıl çalıştığı hakkında da ayrıntılı bilgiler veren Ergüney, “Kayıt formları engelli bireyler veya yakınları tarafından bizzat doldurulabiliyor. İnternet adresi üzerinden müracaat imkanı var. Ayrıca muhtarlıklar veya ilçe sağlık müdürlüklerine yapılan bizzat başvurular ile de sisteme kayıt olunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü’nün gerekli kontrol ve onayından sonra bilgiler Engelli Bilgi Bankasına aktarılıyor. Sistem, MERNİS adrese dayalı sorgu sistemi ile 24 saatte bir otomatik olarak güncelleniyor. Aynı isim ile birden fazla hastanede kaydı olan kişilere mükerrerlik kontrolü gerçekleştiriliyor. Vefat eden kişiler güncel MERNİS sorgulaması ile sistemden otomatik çıkartılıyor” diye konuştu.

Projenin Türkiye çapında örnek bir çalışma olduğunu belirten Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uz. Dr. Orhan Koç ise Kocaeli’nin bu konuda pilot il olabileceğini, bakanlık olarak her türlü teknik desteği sunacaklarını söyledi. Koç ayrıca en kısa zamanda Ankara’da üç bakanlık arasında konu hakkında teknik bir sunum toplantısı yapılacağını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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