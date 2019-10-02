Ortağını vurdu, polise teslim oldu

İZMİT´te önceki gün ortağı Mustafa Ö.´yü (40) silahla bacağından vurarak yaralayan İ.B. (66) polise teslim oldu.

Olay, önceki gün İzmit Karabaş Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. Kartepe ilçesinde ortak inşaat malzemeleri işi yaptıkları öğrenilen İ.B. ve Mustafa Ö., bir süre kafede oturduktan sonra çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bu sırada çıkan tartışmada İ.B., yanındaki ruhsatlı tabanca ile Mustafa Ö.´nün bacağına 2 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Polis tarafından aranan İ.B., dün öğleden sonra Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü´ne gelerek teslim oldu. İ.B.´nin ifadesinde Mustafa Ö.´nün ortak oldukları şirketi maliyeye 50 bin TL kadar borçlandırdığını ve borcunu ödemek için kendisini sürekli oyaladığını söylediği, olay günü ise Mustafa Ö.´nün yine kendisinin oyalamaya yönelik ve dalga geçer şekilde konuştuğu için sinirlenerek ateş ettiğini belirttiği iddia edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan İ.B. adliyeye sevk edildi.



KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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