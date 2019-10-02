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Başkan Söğüt, “Benim tek derdim, Körfez’in kazanması”

İHA

– OYAK Limanı ile ilgili iddiaları yanıtlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çalışanların ve işi yapacak iş adamlarının Körfezli olması dışında tek bir sözüm olmadı" dedi

Başkan Söğüt, “Benim tek derdim, Körfez’in kazanması”

– OYAK Limanı ile ilgili iddiaları yanıtlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Çalışanların ve işi yapacak iş adamlarının Körfezli olması dışında tek bir sözüm olmadı” dedi
Körfez Belediyesi’nin ekim ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediyenin 5 yıllık stratejik planının görüşüldüğü toplantıda, Başkan Şener Söğüt meclis üyelerinin sorularını da cevapladı. Bazı basın kuruluşlarında yer alan ve Oyak tarafından ilçede yapılacak olan limandaki taşeron firmalar ile ilgili öneride bulunduğu iddialarına sert ve net bir şekilde cevap verdi.
Firma yetkilileri belediyeyi ziyaret ettiğini belirten Başkan Söğüt, “Şantiyeyi kurmaya başlayacaklarını ve çalışmalara hız vereceklerini söylediler, projeyi bize aktardılar. Onlara iki şeyin önceliğimiz olduğunu açık ve net bir şekilde ifade ettim. İstihdam anlamında birinci önceliğiniz Körfez olsun dedik. Bu ilçeden olsun. Bulamıyorsanız bu kentin dışına da çıkmasın dedik. Sizin limanın bu kente getireceği sıkıntılar var. İstihdamda tercihiniz burası olsun. Yine bir takım inşaat, hafriyat, köprü ve kazımlar için buranın iş adamını tercih edin. Ama şu firma olsun diye bir şey demedim, demem de. Biz, Körfez’in kazanımlarının peşindeyiz. Körfez’in iş adamı kazansın, Körfezli işsiz olan gençler kazansın. Biz bunun derdindeyiz” dedi.
Göreve geldiği günden bu yana devam eden projeleri tamamlama adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Söğüt, “Sarnıç Han, İlimtepe Kültür Merkezi ve Hereke Kalesi gibi projeler devam ediyordu. Sarnıç Han sonlanma noktasına geldi. İlimtepe’de de sona doğru geldik. Bugüne kadar bunlara 14 milyon lira ödeme yaptık. Toplamda göreve geldiğimiz günden bu yana 27 milyon lira civarında yüklenici ve diğer iş yapan firmalara ödeme yaptık. Belediye işlerini de aksatmadık” diye konuştu.
Deprem konusuna da değinen Başkan Şener Söğüt, “AFAD tarafından yapılan çalışmalar ile toplanma alanları belliydi. Burada tabela eksikliklerimiz vardı, onu gördük. Şu an hızlı bir şekilde bunlar tamamlanıyor. Zaman zaman tatbikat yapmak gerekiyor. Bununla ilgili İş Sağlığı Güvenliği birimimiz çalışmalarını sürdürüyor. MAG Başkanımız ile bir araya geleceğiz. Konteynırlarında deprem anında ihtiyaç olan malzemeler var. Bunların yenilenmesi için çalışma yürüteceğiz” şeklinde konuştu.
Meclis gündeminde yer alan gündem maddeleri de tek tek görüşülerek karara bağlandı. Dilek ve temenniler kısmında alt yapı çalışmaları ile ilgili gelen soruya da cevap veren Başkan Söğüt, Güney ve Fatih Mahallesi’nde 2020 yılı içinde çalışma başlayacağını belirterek, aciliyet teşkil eden Mimar Sinan ve Yeni Yalı gibi bölgelerde de lokal müdahalelerde bulunulduğunu belirtti. Meclis toplantısında 2020 yılı bütçesinin görüşülmesi için 7 Ekim Pazartesi günü saat 15.00’e ikinci oturumun gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

KOCAELİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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