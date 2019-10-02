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Kamu kurumu personellerine eğitim

İHA

– Maliye Bakanlığı Muhasebat Baş Kontrolörü Mesut Hastürk tarafından kamu personellerine "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu" hakkında eğitim verildi.

Kamu kurumu personellerine eğitim

– Maliye Bakanlığı Muhasebat Baş Kontrolörü Mesut Hastürk tarafından kamu personellerine “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” hakkında eğitim verildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum içi ve kurum dışı eğitimlerine devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve iştiraklerde görev yapan personele yönelik “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” ile ilgili eğitim verdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında Maliye Bakanlığı Muhasebat Baş Kontrolörü Mesut Hastürk, kanun hakkında önemli bilgileri personeller ile paylaştı. Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen eğitime kamu personelleri yoğun ilgi gösterdi.
İki gün süren ve Baş Kontrolör Hastürk tarafından verilen eğitime, Büyükşehir Belediyesi’nden 53, iştiraklerden 21 ve ilçe belediyelerinden 76 olmak üzere toplamda 150 personel katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programları farklı konularda ve alanında uzman eğitimcilerin katılımı ile devam edecek.

KOCAELİ

02 Ekim 2019 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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