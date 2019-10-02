Down sendromlu çocuklardan yaşlılara sürpriz

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

– Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla down sendromlu çocuklar İzmit Belediyesi’nin Yahya Kapan Mahallesi’nde ki Emekli Evi’ne ziyarette bulunarak yaşlılara karanfil verdi.

Dünya Yaşlılar Günü Dolayısıyla down sendromlu çocuklar Gizem Uygun, Ahmet Talha Erdem ve Kadir Engin Bayraktar, İzmit Belediyesi’nin Yahya Kaptan’daki Emekli Evi’ne giderek ziyarette bulundu. Down sendromlu çocuklar ziyarette yaşlılara karanfil vererek ellerini öptü. çocukların bu ince davranışı yaşlıları çok mutlu etti. Ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren 73 yaşındaki Rabia Sular, “Çok mutlu olduk. Yaşlı olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bizleri unutmayan çocuklarımıza teşekkür ederim” dedi.



KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:12

AKŞAM 18:50

YATSI 20:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.