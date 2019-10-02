Kartepe’de Ekim ayı meclis toplandı

– Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi.

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Deprem konusunda verilen önergeye cevap veren Başkan Kocaman, “Deprem bizim çok hassas noktamızdır. Çok güzel ve zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Geçmişten bugünümüze kadar yaşananları herkes bilmektedir. Ülkemiz için yüzlerce, binlerce şehitlerimiz vardır. Bu coğrafya da deprem gerçeği de vardır” dedi.

“Deprem ile mücadele etmek hepimizin görevidir” diyen Başkan Kocaman, “Kısa sürede çözülecek konu değildir. Elimizden ne geliyorsa, siyaseti bir tarafa bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesini verelim. Biz bir takım çalışmaları içerisindeyiz. Kartepe Kaymakamlığı koordinatörlüğünde çalışmalar devam etmektedir. Depremle topyekun mücadele edeceğiz diye konuştu.

Önergede ki teleferikle ilgili soruyu da yanıtlayan Başkan Kocaman, “Teleferikle ilgili sözleşmeyi ayrıntılı inceledim önceki dönemde çok güzel bir sözleşme hazırlanmış. Ancak ekonomik daralma ve kurdaki dalgalanmalar müteahhit etkiledi ve taahhüdünü yerine getiremedi. Ne olursa olsun biz teleferikte geri adım atmayacağız. İnşallah Allah’tan bir mani olmaz ise bu dönemde teleferiği Kartepe’ye kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Dumlupınar Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Güleker Sokak’ın temizlenmesi ve asfaltlanması hakkında ki soru önergesini de cevaplayan Kocaman, “Bizde yakından takip ediyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza bilgi verildi. Şuanda orada asfaltlama ve parke çalışmalarına başlanıldı. BattıÇıktı hakkında ise orada ki şantiye kısa zamana kadar kullanılıyordu. Orada ki sorunun çözülmesi noktasında hemşehrilerimizle aynı fikirdeyim. Proje Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Resmi yazışmalar sonrasında gereken müsaade alındı. Bu durum üzerinden Büyükşehir Belediyemizle istişarelerimize başladık. Sorunun farkındayım. Kısa sürede birlikte çözüme kavuşturacağız. Temas ettiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla meclis sona erdi.



KOCAELİ 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

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