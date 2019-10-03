Başkan Söğüt, “Binadan çok yaşam alanları oluşturacağız”

– Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde oluşturulacak olan spor alanındaki çalışmaları inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçede binaların olmadığı yeni yaşam alanları oluşturacaklarını söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde oluşturulacak olan spor alanında Başkan Yardımcısı Faruk Denli ile birlikte incelemelerde bulundu. İçerisinde futbol, basketbol ve tenis kortlarının yer alacağı, vatandaşların sadece spor için değil, güzel vakit geçirmesi için de tasarlanacak olan spor alanında incelemelerde bulunan Başkan Şener Söğüt, yapılacak proje hakkında da detaylı bilgi aldı. “Vatandaşlarımızın taleplerine göre önceliklerimizi belirliyoruz" diyen Başkan Şener Söğüt, “Çok fazla yapılar yaparak kenti daha fazla beton yığınına çevirmek istemiyoruz. Bu dönem daha fazla kent meydanları, parklar, millet bahçeleri ve vatandaşlarımızın güzelce vakit geçireceği yaşam alanları oluşturacağız. Önceliğimiz bu olacak. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde de hayata geçireceğimiz proje bunlardan bir tanesi” dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Başkan Söğüt, “İçerisinde vatandaşlarımızın güzelce vakit geçirebileceği alanlar, futbol ve basketbol sahaları, spor aletlerinin yer alacağı bölüm de olacak. Bölgenin bu tür bir alana ihtiyacı vardı. Muhtarımız ve vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak projenin başlangıcını yaptık. Kısa süre içerisinde de tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağınız” ifadelerini kullandı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik de incelemeler sırasında katıldı, Başkan Şener Söğüt’e proje dolayısıyla teşekkür etti.



KOCAELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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