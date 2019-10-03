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Ecem Balcı’nın katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi Mütalaayı duyan sanığın ağabeyi ...

İHA

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2018 yılında ortadan kaybolan ve ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Mütalaayı duyan sanığın ağabeyi fenalık geçirdi.

Ecem Balcı’nın katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi Mütalaayı duyan sanığın ağabeyi fenalık geçirdi Duruşma sonrasında açıklama yapan Ecem Balcı’nın babası zor anlar yaşadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2018 yılında ortadan kaybolan ve ormanda gömülü halde cesedi bulunan 17 yaşındaki Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. Mütalaayı duyan sanığın ağabeyi fenalık geçirdi.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı, 5 Ocak 2018 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem’i bulmak için arama başlatırken, Ecem’in annesi Esra Ercömert (41) bir not bırakarak Kandıra’ya bağlı Kerpe’de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son verdi. Polis ekipleri, Esra Ercöment’in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı. Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük’e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevki'inde gömülü halde buldu. Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden N.K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D. suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Dava görülmeye devam edildi
Olayla ilgili olarak Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın 6. celsesi görülmeye devam edildi. Duruşmaya davada tutuklu olarak yargılanan cinayet zanlısı Süleyman K. SEGBİS aracılığı ile karılırken, davada tutuksuz yargılanan K., Y.K., R.Ö.Y., K.A. ve İ.D., Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, taraf avukatları ve STK temsilcileri hazır bulundu. Duruşma mahkeme heyetinin Adli Tıp Kurumu tarafından açıklanan Ecem Balcı’nın ölüm raporunu okuması ile başladı. Okunan raporda Ecem Balcı’nın sanık Süleyman K.’nin emniyette verdiği ifadesindeki gibi boğularak öldüğü belirtildi. Raporun açıklanmasının ardından savunma yapan Süleyman K.’nin avukatı, raporun sanığın ifadelerine göre hazırlandığını ve bundan dolayı geçersiz olduğunu beyan ederek bir üst kurula gönderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti ise otopsi tutanağındaki tespitlerin ve dava dosyasının tamamının göz önüne alınarak yeniden otopsi raporu istenilmesinin davaya katkı sağlamayacağını değerlendirerek, sanık avukatının talebini reddetti.

Ecem Balcı’nın cinayet zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi
Daha sonra Cumhuriyet Savcısı dava ile ilgili mütalaasını verdi. Duruşmada mütaalayı oluyan Cumhuriyet Savıcı, Süleyman K. aralarında ilişki olan Esra Ercöment’in kızı Ecem Balcı’yı ilişkilerine karşı çıktığı için ormanlık alana götürerek öldürdüğü yönünde delilleri açıkladı. Cumhuriyet Savcısı davada cinayet zanlısı olarak yargılanan Süleyman K.’nin çocuğu öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasını talep etti. Ayrıca davada tutuksuz yargılanan K.A., R.Ö.Y., Y.K. ve İ.D.’nin de suç delillerini gizleme suçundan yargılanmasını talep etti.

Mütalaa okununca sanık fenalık geçirdi
Cumhuriyet Savcısının mütalaayı okuduğu sırada Süleyman K.’nin tutuksuz yargılanan ağabeyi Y.K. fenalık geçirdi. Y.K. salonda bulunanların yardımı salondan dışarı çıkartıldı. Kararın okunmasının ardından Gökhan Balcı’nın avukatı sanığın tasarlayarak öldürme suçundan da yargılanması gerektiğini belirtti. Sanık avukatı ise yazılı beyanlarını sunacaklarını belirterek, mütalaayı kabul etmediklerini söyledi. Mahkeme heyeti daha sonra sanık Süleyman K.’ye söz verdi. Süleyman K. SEGBİS aracılığı ile yaptığı savunmada Ben avukatımın dediklerine katılıyorum. Raporun saçma olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Biz kızımızı kaybettik, inşallah başka Ecemler olmaz”
Savunmalarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti savunma ve beyanların hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar verdi. Süleyman K.’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 19 Kasım tarihine erteledi. Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Ecem Balcı’nın babası Gökhan Balcı, zor anlar yaşadı. Kızının katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirten Balcı, “Mahkememiz görüldü. 19 Kasım’da tekrar burada olacağız. Kararını verecekler. Verilecek olan kararda cinayetin tasarlanarak işlendiği yönünde olmasının altını çizerim. Ama savcı bu şekilde mütalaa vermedi. Kararın o şekilde verilerek kızımın katilinin ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını istiyorum. Diğerlerine de ceza kesileceği söylendi. İnşallah bu dava emsal olur. Farklı şehirlerden desteğe geldiler. Böyle insanların dünyada var olduğunu bilmek bize umut oluyor. İnşallah bundan sonra daha iyi şeyler söylenir. Biz kızımızı kaybettik, inşallah başka Ecemler olmaz” dedi.

“Beklediğimiz bir sonuçtu”
Daha sonra konuşan Gökhan Balcı’nın avukatı Aslıhan Şen ise “Ecem Balcının boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Bunun üzerine sayın Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Süleyman K.’nin çocuğu öldürmekten Türk Ceza Kanunun 82/1 yasasından ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Beklediğimiz bir sonuçtu. Diğer sanıklar hakkında da suç delillerini gizlemek suçundan cezalandırılmaları talep edildi. Duruşma 19 Kasım’a ertelendi. Buradaki bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleri bu tip davalarda çok önemli” diye konuştu.

KOCAELİ

03 Ekim 2019 Perşembe

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