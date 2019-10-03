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Körfez’de balıkçı barınakları için onay geldi

İHA

Körfez’de balıkçı barınakları için onay geldi

– Yarımca ve Tütünçiftlik sahilinde yapılacak olan balıkçı barınakları için bakanlıktan onay geldi, plan çalışmaları için ödenek ayrıldı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün seçim beyannamesinde de yer alan ve su ürünleri yetiştiriciliğinin desteklenmesi amacıyla planlanan balıkçı barınakları hayata geçiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın Körfez Belediyesi’ni ziyaretinde de kendisine sunulan proje ile ilgili onay verildi, plan ve etüt çalışmaları için ödenek ayrımı gerçekleştirildi. Başkan Şener Söğüt de Su Ürünleri Yetiştiricileri Kooperatifi Başkanları ile birlik yöneticileri ile Tütünçiftlik sahilinde bir araya geldi.
Birlik yöneticileri ve kooperatif başkanları, Başkan Şener Söğüt’e projenin her sürecinde yaptığı desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Birliktelikte konuşan Başkan Şener Söğüt ise, “Sürekli olarak sizlerle bir araya geldik ve projenin her adımında birlikte kararlar aldık. İlk etapta projelendirilmesi, etütlerinin yapılması, planlara işlenmesi ile ilgili ödenek ayrıldı. 6 aylık bir zaman zarfında bu çalışmalar bittikten sonra yatırım programı süreci başlayacak. İnşallah balıkçı barınaklarımızı ilçemize kazandırmış olacağız. Denizle olan ilişkimizin biraz daha güçlenmesini arzu ediyoruz. Bunun yolu da balıkçı barınaklarından geçiyor” dedi.
İlk etapta Tütünçiftlik ve Yarımca Atalar Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan balıkçı barınakları için plan çalışmaları da başladı. Atalar Mahallesi’ndeki barınak 150 metre rıhtıma sahip olacak ve 38 metre çekek yeri bulunacak. Tütünçiftlik sahilindeki balıkçı barınağı 160 metre uzunluğunda olacak.
Öte yandan Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki ulaşım ağını genişletmek ve trafiğin yoğun olduğu caddelerdeki araç yükünü azaltmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tütünçiftlik bölgesinde. ‘Bankalar Caddesi’ olarak da bilinen Cahit Zarifoğlu ile Ağadere Caddesi üzerindeki trafiği rahatlatma adına Sarnıç Han’ın yan tarafındaki Dalyan Sokak’ı Edirne Caddesi ile birleştirmek için başlatılan çalışmalar sürüyor. Alt yapı çalışmalarının aralıksız devam ettiği Dalyan Sokak’ta daha sonra ise asfalt serimi gerçekleştirilecek. Kısa süre içerisinde trafiğe açılması planlanan Dalyan Sokak ile birlikte Cahit Zarifoğlu Caddesi’nden giren bir araç Edirne Sokak’tan Şerefiye Caddesi’ne oradan da direk Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’ne ulaşımı sağlayacak.

KOCAELİ

03 Ekim 2019 Perşembe

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