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Kartepe’de Camiler Ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

İHA

Kartepe Belediyesi ve Kartepe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.

Kartepe’de Camiler Ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Kartepe Belediyesi ve Kartepe İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı.
Kartepe Belediyesi ve Kartepe İlçe Müftülüğü ile birlikte 1 7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Camiler ve Din Görevlileri Haftası programına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, din görevlileri ve davetliler katıldı.
Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Programda söz alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimize büyükten küçüğe her yaşta rahatlıkla ibadet edebilmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Camiler bizim evimizdir. Yüreklerimizin huzur ve imanla dolup taştığı evimiz kadar önemli olan ibadethanelerimizdir” dedi.

KOCAELİ

03 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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