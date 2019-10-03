Körfez Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi.

Körfez Belediyesi tarafından hizmet için eğitim programı kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim verildi. İş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimde iş yeri hekimleri de işçi sağlığı konusunda bilgiler aktardı. Eğitimde iş güvenliği, iş kazaları, çalışma konuşları, iş yerinde olabilecek tehlikeler ve meslek hastalıkları gibi temel iş güvenliği konuları anlatıldı.

İş kazalarının çevresel ve kişiye bağlı faktörler ile eğitim yetersizliğinden kaynaklı yaşandığını sözlerine ekleyen uzmanlar, iş kazalarının yüzde 98’inin insan kaynaklı nedenlerden meydana geldiğine dikkat çekti. Eğitimin sonunda İş Sağlığı ve İş Güvenliği uzmanları, belediye yetkilileri ve çalışanlarından gelen konuyla ilgili soruları yanıtladı.

KOCAELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 16:11

AKŞAM 18:48

YATSI 20:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.