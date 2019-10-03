İki mahalleyi birleştirecek köprünün kirişleri yerleştirildi

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerine inşa edilen köprünün kirişler yerleştirildi.

Şehir merkezlerindeki ulaşım projelerini sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, merkez dışındaki mahallelerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını rahatlatacak projelerin çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Körfez ilçesi Çıraklı Mahallesi ile Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan köprü yenileniyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projede, köprünün ayakları üzerine 11 adet kiriş yerleştirildi.

Proje çalışmaları kapsamında dere yatağının taban kısmına ıslah betonu atıldı. Derenin iki yakasına inşa edilen taş duvar imalatları tamamlandı. Hızla devam eden çalışmalarda kenar ayakların beton arma imalatı gerçekleştirildi. Proje çalışmalarında köprü ayakları üzerine 33 metre uzunluğunda 11 adet ön germeli kiriş yerleştirildi.

Mevcutta bulunan dar dere yatağının genişlemesi için yapılan çalışmalar kapsamında, dere üzerinde bulunan eski köprü yıkılarak yenisi inşa ediliyor. Köprünün bulunduğu dere yatağı genişletilerek 32,5 metreye çıkarıldı. Dere yatağı genişletmesinde bölgede oluşabilecek sel ve su taşkınlarının önlenmesi hedefleniyor.

KOCAELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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