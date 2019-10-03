Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına dün akşam eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 19 adet uyuşturucu hap ecstasy ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.





KOCAELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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