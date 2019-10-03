Kasislerde boya yenileme çalışması yapıldı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki kasislerin fark edinilirliğini arttırmak adına boyama yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Boyası silinen kasislerin araç sürücüleri tarafından geç fark edildiği için sıkıntıya sebep olmaması adına yürütülen çalışmalar son olarak Güney Mahallesi’nde devam ettirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında boyanan kasislerin gece fark edilebilirliği de artmış oldu. Ekipler, Güney Mahallesi ile devam eden boyama çalışmalarını Körfez’in diğer mahallelerinde de iş programı çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

KOCAELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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