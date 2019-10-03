11. Uluslararası Pişmaniye Festivali başladı Başkan Hürriyet elleriyle çektiği pişmaniyeleri vatandaşlara ikram etti

– İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Pişmaniye Festivali, belediye önünde pişmaniye çekimi ile başladı. Belediye başkanı, elleriyle çektiği pişmaniyelerden vatandaşlara ikram etti.

Osmanlı Devleti zamanında saray helvası olarak bilinen pişmaniyenin tanıtımı amacıyla İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Pişmaniye Festivali'nin 11’si gerçekleştirildi. Festival kapsamında ilk olarak Umuttepe’de bulunan üniversite kampüsünde pişmaniye çekimi yapılarak öğrencilere ikram edildi. Farklı yarışmaların da düzenlendiği alanda öğrenciler doyasıya eğlendi. Festivalin ikinci bölümünde ise belediye binası önünde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de katılımıyla pişmaniye çekimi yapıldı. Başkan Hürriyet, elleriyle hazırladığı pişmaniyelerden vatandaşlara ikram etti.

Tatlı bir festivale ev sahipliği yaptıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Pişmaniye bizim öz tatlımız ve İzmit’te kimlik veren önemli bir gıda maddemiz. İzmit denizce aklan gelen pişmaniye oluyor. Biz de bu sene şenlik havasında, herkesin rahat rahat meydanlarda kutlamasını istedik. Aynı zamanda kente de bir hareket getirsin diye belediye meydanını seçtik. Esnafımıza da 3 gün boyunca can suyu olsun istedik. Bu tatlıyı herkese duyurmak istiyoruz. Önce kentte, sonra ülkede ve uluslararası alana taşıyacak projelerimizi de önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğiz” dedi.

Öte yandan festival kapsamında bando takımı ve halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı alanda ücretsiz olarak düzenlenecek konserlerle vatandaşlar festival havasını yaşayacak.

KOCAELİ 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:27

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