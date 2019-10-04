(Özel) Küçük yaşta eğitim, hayvan sevgisini gelecek nesillere aşılıyor Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocuk eğitimcilerinden dikkat çeken öneri Özel Eğitim Alanı Uzmanı Özge Semerci: “Merhamet duygusunu çocuklarımıza aşıladığımızda büyüdüklerinde hayvanlara zarar vermeyeceklerdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Küçük yaşta eğitim, hayvan sevgisini gelecek nesillere aşılıyor Dünya Hayvanları Koruma ...

İHA

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu hayvanların korunması için 33 öneri içeren rapor hazırlarken, eğitimciler çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması ile hayvana şiddet olaylarının azalabileceğine dikkat çekti.

(Özel) Küçük yaşta eğitim, hayvan sevgisini gelecek nesillere aşılıyor Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde çocuk eğitimcilerinden dikkat çeken öneri Özel Eğitim Alanı Uzmanı Özge Semerci: “Merhamet duygusunu çocuklarımıza aşıladığımızda büyüdüklerinde hayvanlara zarar vermeyeceklerdir”

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu hayvanların korunması için 33 öneri içeren rapor hazırlarken, eğitimciler çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisinin aşılanması ile hayvana şiddet olaylarının azalabileceğine dikkat çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi hayvanların korunması için hazırladığı 33 maddelik öneri raporunun meclise sunacak. Çocuk eğitimcileri ise Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hayvanların korunması için dikkat çeken bir öneriye vurgu yaptı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ver Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli Özel Eğitim Alanı Uzmanı Özge Semerci, son dönemde Türkiye’de artan hayvana şiddet ve işkence olaylarının azalması için insanlara küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisinin kazandırılmasına dikkat çekti. Ailelerin ve öğretmenlerin küçük yaşlardan itibaren çocukların hayvanlarla iç içe olmasını sağlayarak ve onlara merhamet duygusunu aşılamasıyla hayvana şiddet olaylarının azalabileceğini belirten Semerci, hayvan sevgisi ile büyüyen çocukların ileriki dönemlerde hayvanları koruyacağını dile getirdi. Çocuklarla iletişim kuran çocukların davranış, odaklanma ve belirli gelişimlerinde olumlu gelişmeler gözlemlendiğinin altını çizen Semerci, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ile hem onların gelişiminde hem de hayvanların korunmasında önemli bir yol kat edilebileceğini söyledi.

“Merhamet duygusunu çocuklarımıza aşıladığımızda büyüdüklerinde hayvanlara zarar vermeyeceklerdir”
Hayvanların korunmasına sadece Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde dikkat çekilmemesini, insanların bunu tüm hayatlarında uygulaması gerektiğini ifade eden Özge Semerci, “4 Ekim, Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanıyor. Bu sadece o gün kutlanıyor. Ama biz kurumumuzda her gün çocuklarımızla vakit geçiriyoruz ve onlara hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Çünkü bu bilincin çocuklara küçük yaşta kazandırılması lazım. Merhamet duygusunu çocuklarımıza aşıladığımız zaman, ileride büyüdüklerinde bağımsız yaşamlarında hayvanlara zarar vermeyecektir. Bu da Hayvan Hakları Koruma Günü’nün önemini bilmemize fayda sağlıyor. Biz her gün ders aralarında çocuklarımızla birlikte hayvanları besliyoruz. Aileler de bize eşlik ediyor. Bu hem onların dikkat sürelerinin artmasına, problemli davranışlarının azalmasına etki ediyor ve onlara sakinlik, huzur ve dinginlik veriyor” dedi.

“Ailelerimiz çocuklara örnek olmalı”
Ailelerin ve öğretmenlerin hayvan sevgisinin aşılanmasında çok büyük rol oynadıklarını ifade eden Semerci, “Ülkemizde hayvana şiddet olayları çok yoğun bir şekilde yaşanıyor ve bu bizim kanayan yaramız. Bunu alışılmışın dışında şeyler yaparak aşabileceğimize inanıyorum. Çocuklara sadece Türkçe, matematik öğreterek bunları aşamayacağız. Aileler de mutlaka boş zamanlarda çocuklara hayvan sevgisini aşılamalı. Bu değerler öğretilmeli çocuklar zamanla sevgiyi öğreniyor. Onlarla iletişime geçmemizin en güzel yolu da bu. Öğretmenler, dersten 5 dakika erken çıkıp ya da ders aralarında çocuklarla hayvanlara zaman ayırabiliriz. Ailelerimiz çocuklara örnek olmalı. Aile bu konuda örnek olursa çocuklar da hayvanlara çok ılımlı bir şekilde hayvanlara yaklaşıyorlar. Ailenin bu konuda çok önemli bir rolü var” diye konuştu.

KOCAELİ

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:28
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:10
  • AKŞAM 18:46
  • YATSI 20:05
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
YEREL HABERLER 16 yaşındaki çocuğun cinsel istismarına halk tepkisi
Kocaeli’deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Kocaeli’deki torbacı operasyonunda 9 tutuklama
Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ...
Gaziantep lezzetleri İzmit´te
YEREL HABERLER Gaziantep lezzetleri İzmit´te
Ünlü bilim insanının kardeşi, doğduğu hastanede doktor
YEREL HABERLER Ünlü bilim insanının kardeşi, doğduğu hastanede ...
11. Uluslararası Pişmaniye Festivali başladı Başkan Hürriyet elleriyle çektiği pişmaniyeleri vatandaşlara ikram etti
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Pişmaniye Festivali başladı Başkan ...
Darıca Belediyesi’nden işçilere müjde
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nden işçilere müjde
Pelitli mahalle sakinleri tapularına kavuştu
YEREL HABERLER Pelitli mahalle sakinleri tapularına kavuştu
Yine konteyner ilanıyla dolandırdı
YEREL HABERLER Yine konteyner ilanıyla dolandırdı
Sahte konteyner dolandırıcısı hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı İnternette sahte ilanla olmayan konteyneri 5 bin 500 TL'ye sattı Dolandırıcılık parası hesabına yatırılan kadın gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte konteyner dolandırıcısı hapisten çıkar çıkmaz ...
Başkan Büyükakın; ‘’Felsefesi olmayanın vizyonu olmaz’’
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın; ‘’Felsefesi olmayanın vizyonu ...
Donör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Donör bulunamayan liseli Ertuğrul, yaşamını yitirdi
Darıca’da Gönül Buluşmaları başlıyor
YEREL HABERLER Darıca’da Gönül Buluşmaları başlıyor
Kasislerde boya yenileme çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Kasislerde boya yenileme çalışması yapıldı
Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli polisinden torbacı operasyonu: 11 gözaltı
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Başkan Büyükgöz’den sıfır atığa tam destek
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den sıfır atığa tam destek
İki mahalleyi birleştirecek köprünün kirişleri yerleştirildi
YEREL HABERLER İki mahalleyi birleştirecek köprünün kirişleri ...
Körfez Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi
İzmit Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışıyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışıyor
Kartepe’de Camiler Ve Din Görevlileri Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Kartepe’de Camiler Ve Din Görevlileri Haftası ...
Başkan Büyükgöz’den kamyoncular garajında denetim
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz’den kamyoncular garajında denetim
Başıboş köpekler 9 koyunu boğarak telef etti
YEREL HABERLER Başıboş köpekler 9 koyunu boğarak telef etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X