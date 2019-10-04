Kız çocuğunun cinsel istismarı olayında 11 tutuklama

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Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiası ile gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yaşayan 1 yaşındaki R.G. isimli kız çocuğunun defalarca cinsel istismara uğradığı iddiaları sonrasında harekete geçen polis ekipleri tarafından 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şahıslar yapılan işlemlerinin ardından gece saatlerinde Karamürsel Adliyesine sevk edildi. Durumu öğrenen vatandaşlar ise adliye önünde toplanarak şahısları linç etmeye çalıştı. Emniyet ekipleri tarafından öfkeli kalabalık sakinleştirildi. Adliyede yapılan işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 11’inin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verilirken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

KOCAELİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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