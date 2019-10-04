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9 ayda 5 bin 248 ücretsiz cenaze hizmeti verildi

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı ile 5 bin 248 vefat eden vatandaşın işlemlerini ücretsiz olarak yaptı.

9 ayda 5 bin 248 ücretsiz cenaze hizmeti verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı ile 5 bin 248 vefat eden vatandaşın işlemlerini ücretsiz olarak yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, verdiği ücretsiz hizmetlerle acılı ailelerin yanında oluyor. “Alo 188 Cenaze Hizmetleri” hattını arayarak cenaze hizmeti talep eden vatandaşlara cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, mezarlarının kazılması, defnedilmesi gibi birçok konuda ücretsiz hizmet veriliyor. İl içindeki cenaze nakillerini titizlikle gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, il dışında defnedilecek olan cenazeleri de karayolu ve havayolu ile ücretsiz bir şekilde götürüyor.
Mezarlıklar Şube Müdürlüğünün Alo 188 Cenaze Hizmetleri Hattı, cenazesi olan acılı aileler için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Cenazesi olan ailelerin Alo 188’in araması ile ücretsiz cenaze hizmetleri başlıyor. Büyükşehir Belediyesi cenaze araçları ile cenazeyi hastane veya evden alıp gasilhaneye götürüyor. Yıkanan ve kefenlenen cenaze defnedileceği mezarlığa getiriliyor. Tüm hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunan Büyükşehir Belediyesi, cenazenin eş dost ve akrabalarını da otobüs hizmet araçları ile mezarlıklara ücretsiz ulaştırıyor.
İl içerisindeki cenaze hizmetlerini düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, memleketlerine defnedilecek olan cenazelerin de nakil işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. 2019 yılı Ekim ayına kadar il içerisinde 5 bin 248 cenaze hizmeti verildi. Cenaze hizmetleri ile vatandaşların memnuniyetini kazanan Büyükşehir, yıl içerisinde şuana kadar bin 236 cenazenin karayolu, 480 cenazenin ise havayolu ile il dışındaki yerlere nakillerini gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk kez cenazelerin hava yolu ile naklini gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılından bugüne kadar bin 728 cenazeyi hava yolu ile gideceği yere ulaştırdı.

KOCAELİ

04 Ekim 2019 Cuma

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