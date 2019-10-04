Gencer Savaş Bando ekibi ile İzmitliler coştu

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Pişmaniye Şenliği’nin ilk gününde vatandaşlar, Gencer Savaş Bando ekibi ile coştu.

İzmit Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 gün boyunca devam edecek olan Pişmaniye Şenliği’nin ilk günün sonunda ilk olarak İzmitli sanatçı Doğan Aktaş sahne alarak sevenleriyle buluştu. Meydanı dolduran vatandaşlarla hep bir ağızdan şarkılarını seslendiren Aktaş’ın ardından Gencer Savaş Bando ekibi İzmit Belediye Meydanı’nda sahne aldı. İzmitlilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, unutulmaz anlar yaşandı. Belediye Meydanı’nda gerçekleşen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili Hakan Tanta, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Konser öncesinde konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “İzmit’in olmazsa olmazı, Türk mutfağının yumuşacık pamuk görünümlü tek tatlısı. Un, yağ, su ve şekerin maharetli pişmaniye ustalarının elinde dönüştüğü en güzel tatlı. Pişmaniye demek emek demek. Pişmaniye demek, alın teri demek. Pişmaniye demek tarih demek. Pişmaniye demek birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik yani uzun sözü kısası pişmaniye demek İzmit demektir. Şehir dışına misafirliğe giderken götürdüğümüz en güzel hediye, Türkiye’nin neresinde olursa olsun yolu İzmit’e düşenleri, yolu İzmit’ten geçenleri ilk karşılayandır pişmaniye. Bizde İzmit Belediyesi olarak bu sembol tatlımızı, pişmaniyemizi yurt içinde ve yurt dışında daha tanınır hale getirmek ve beraberinde büyük bir pazar yaratmanın çabası içerisindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından birbirinden hareketli parçalarıyla Gencer Savaş Bandosu, vatandaşları coşturdu. Vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntüledi.

KOCAELİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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