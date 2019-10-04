Kağıtsporlu boksör, Türkiye Şampiyonası yolcusu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu boksör Renat Rakhımov, elde ettiği başarılarla Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un büyükler bokstaki başarılı ismi Renat Rakhımov, aldığı başarılar ile 2328 Eylül 2019 tarihleri arasında Konya’da yapılan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 2. grup müsabakalarından başarı ile ayrıldı. Rakhımov, elde ettiği bu başarıyla Erzurum’da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandı. Sezona iyi hazırlandığını belirten Renat Rakhımov, “Zorlu bir hazırlık süreci geçirdik. 2. Grup elemeleri, zorlu ama bizim adımıza başarılı geçti. Erzurum için ekstra çalışmalara, dönünce hemen başlayacağız. Başarılı rakiplerimiz var. İnşallah hedefimiz, Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından altın madalya ile dönmek” dedi.

KOCAELİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:46

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.