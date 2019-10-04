Dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasbetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İZMİT'te, dershaneden çıkan S.Ö. (16) isimli kızı takip ederek elinde bulunan cep telefonunu gasbeden E.D. (24), polis tarafından yakalandı.

Olay 25 Eylül günü Erenler Mahallesi´nde meydana geldi. Dershaneden çıktıktan sonra yürüyerek evine giden S.Ö.'yü takip eden şupheli, genç kızın elinde bulunan cep telefonunu gasbetti. S.Ö.'nün durumu polise bildirmesiyle çalışma başlatıldı. S.Ö.'nün verdiği eşkal üzerine çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren kişinin E.D. olduğunu belirledi. E.D. evine düzenlenen baskınla yakalanırken, gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi.

Cep telefonu S.Ö.´ye teslim edilirken, E.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



KOCAELİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:10

AKŞAM 18:46

YATSI 20:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.