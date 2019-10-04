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Çayırova Kitap Fuarı ziyarete açıldı 13 Ekim’e kadar sürecek fuara 60 bin ziyaretçi hedefleniyor

İHA

Çayırova Kitap Fuarı ziyarete açıldı 13 Ekim’e kadar sürecek fuara 60 bin ziyaretçi hedefleniyor

Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen 1’inci Kitap Fuarı düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Fuar, 13 Ekim tarihine kadar ziyaretçileri kabul edecek.
Çayırova Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Kitap Fuarı’nın açılışı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Düzenlenen açılış programına Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz katıldı. 60 yayınevi, 40 yazar ve 200 bin kitabın Çayırovalılarla buluşacağı fuar 413 Ekim tarihleri arasında bölgemize hizmet verecek.
“Fuarı gelenekselleştireceğiz”
Kitap fuarının açılış töreninde konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova’da yaşayan vatandaşlarımız bize bu güzel şehrin yönetimini emanet etti. Bu emanet aynı zamanda geleceğimizi inşa etmenin görevini de veriyor. Hem çocuklarımıza hem de eğitime yatırım yapmak adına ilk adımı önemsiyoruz. Bizim medeniyetimiz kitaba çok önem verir. Bu kitap fuarı bir başlangıç olur ve ilerleyen yıllarda gelenekselleştirmek istediğimiz fuar için önümüzü göreceğiz ve nasıl adımlar atmamız gerektiğini tespit edeceğiz” dedi.
60 bin kişinin katılması bekleniyor
Fuara 60 bin kişinin katılmasını beklediklerini söyleyen Başkan Çiftçi, “Fuarın tanıtımına başlamadan önce anaokulundan 7. Sınıf öğrencilerimze kadar kumbara dağıttık. Bu kumbarada biriken paralarda yavrularımızın alacağı en güzel şeyin bilgi olduğunu aşılamaya çalıştık. Yavrularımız o paralarla en iyi dost olan kitapları alacaklar. Ziyaretçilerimiz kitap fuarına koyacağımız kitap kumbarasına bağışta bulunabilecekler. 10 gün boyunca sabah 9’dan akşam 8’e kadar ziyaretçilerimiz fuarla buluşturacağız ve belediyemizin otobüsleri sizlere hizmet edecek. Kitap fuarımıza 60 bin katılımcı bekliyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle ziyarete açılan Çayırova 1.’inci kitap fuarında öğrenciler kitapları inceleyerek, okumak istedikleri kitapları satın aldı.

KOCAELİ

04 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:28
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