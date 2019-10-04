Sepaş Enerji’den santral ziyareti

Sepaş Enerji, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli’nde faaliyet gösteren sanayi tesisleri ve OSB yöneticileriyle birlikte Ak Enerji Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’ni ziyaret etti.

Türkiye’de 1.7 milyon müşteriye elektrik tedarik eden Sepaş Enerji, paydaşlarının ihtiyaçlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini ekledi. Portföyündeki yüksek tüketimli müşterilerine enerji ile ilgili her konuda danışmanlık hizmeti de veren Sepaş Enerji, Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren sanayi tesisleri ve organize sanayi bölgelerinin yöneticileriyle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdi. Grup şirketlerinden Ak Enerji’nin HatayErzin’de bulunan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’ne giden grup, incelemelerde bulundu.

Santral müdürü Ali Osman Kamburoğlu’ndan santralin çalışma prensipleriyle ilgili bilgiler alan heyet, Türkiye’nin enerji üretiminin yüzde 2.5’ini tek başına karşılayabilecek 604 MW kapasitesi bulunan Egemer sahasında detaylı incelemeler yaptı. Oldukça verimli geçen ziyarette katılımcılar enerji ile ilgili sorularına yerinde yanıt alma imkânı yakaladı. Geziye Sepaş Enerji Satış Direktörü Cüneyt Kılıçarslan da katıldı.

KOCAELİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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