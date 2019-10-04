Evine girdikleri çifti polis süsü ile gasp eden 3 şahıstan 2'si tutuklandı

– Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kendilerine polis süsü vererek girdikleri evdeki çifti gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.



Olay 5 Eylül günü Gölcük ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah karşı İ.U. (26) ve eşi E.U.(22)’nin yaşadığı eve giren 4 şahıs, kendilerini polis olarak tanıtıp çifti yere yatırdı. Evde arama yapacaklarını söyleyen şahıslar, çifti etkisiz hale getirdikten sonra evdeki ziynet eşyaları ve bir fotoğraf makinesini alarak evden çıktıktan sonra gözden kayboldular. Olayın ardından Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. İnceleme sonrası kimliği tespit edilen 4 şahıstan 3’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslarda M.E.D. (24), B.G. (26) ve B.R. (25), sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan M.E.D., ve B.R. tutuklanırken B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

KOCAELİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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