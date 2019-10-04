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KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Turgay Gültepe´yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çayırova Rahmi Dibek Caddesi´nde bulunan bir inşaat temelinde meydana geldi. Babasıyla birlikte inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İnşaat sahasında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Turgay Gültepe´nin kurtarılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.



KOCAELİ 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:28

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