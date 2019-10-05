Çöken istinat duvarının altında kaldı (3) - Yeniden

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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kendine ait binaya su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), çöken istinat duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Çayırova Özgürlük Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi´ndeki inşaatta meydana geldi. Caddedeki kendine ait inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, aniden meydana gelen heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çayırova Belediyesi'ne ait iş makinelerinin de geldiği alanda, Turgay Gültepe'ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat boyunca kazı yapıldı. Çalışmaların ardından enkazın altında Gültepe'ye ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültepe'nin hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gültepe'nin cesedi bulunduğu yerden alınıp otopsi yapılmak üzere Gebze Asri Mezarlığı'nın morguna götürüldü.



KOCAELİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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