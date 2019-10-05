İzmit’te sokak hayvanlarına 150 kilo mama dağıtıldı

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

– İzmit Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında gerçekleştirdiği etkinlikle üniversite öğrencileri ile birlikte sokak hayvanlarına 150 kilo mama dağıttı.

İzmit Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü ve Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği işbirliğinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Umuttepe kampüsünde bulunan sokak hayvanları beslendi. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Mustafa Eren, İzmit Belediyesi Koordinatörü Sercan Al, Kocaeli Üniversitesi Doğa ve Hayvan Dostları Kulübü Başkanı Cankut Kırca ve kulüp üyeleri katıldığı etkinlikte 150 kilo kuru mama dağıtıldı.

Sokak hayvanlarının korunması için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler, “Öğrencilerimizin hayvanlara olan hassasiyeti için çok teşekkür ederim. Bizde hayvanları korumak adına İzmit Belediyesi olarak çalışıyoruz. Ayrıca İzmit Belediyesi ve başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet adına teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

Öğrenciler ise çalışma adına İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür ettiler.

KOCAELİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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