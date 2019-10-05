Boğazına çapari takılan martı tedavi edildi

'Ne olduysa bu bir ay içerisinde oldu'

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne düşen yaralı yavru martı tedavi edilerek doğaya salındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önüne düşen ve ağzında balıkçıların kullandığı çapari takılan martıyı belediye personeli fark etti. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından alınan yaralı martı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alındı. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alınan yaralı martının gagasına takılan çapari alındı. Boğazına takılan çapari ise ufak bir operasyonla alındı. Bir süre tedavi altında tutulan yavru martı doğaya salındı.



KOCAELİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:08

AKŞAM 18:45

YATSI 20:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.