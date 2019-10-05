Büyükşehir’den E-KPSS kursu

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– Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşların Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlığı için EKPSS kursu düzenliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma adına birçok yeniliği hayata geçiriyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlığı için EKPSS kursu düzenleniyor. 6 ilçede açılacak EKPSS kurslarında Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri, Türkiye Coğrafyası, Kültür ve Medeniyetler, Temel Yurttaşlık, Türkiye ve Dünya İle İlgili Temel ve Güncel konularda eğitim verilecek.

EKPSS kursu kapsamında engelli bireylere sınav öncesi periyodik aralıklarla kursiyerlere psikolojik danışmanlık ve rehberlik, motivasyon ve sınav stresi ile başa çıkma eğitimleri de verilecek. Sınav sonunda kursiyerlere EKPSS tercih danışmanlığı hizmeti verilerek tecrübe paylaşımı yapılacak. Görme engelli bireyler için İzmit ilçesinde ayrı bir sınıf açılarak EKPSS sınavına hazırlıkları sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin açacağı EKPSS kurslarından yararlanmak isteyen engelli bireyler belediyenin 153 numaralı çağrı merkezinden bilgi alarak internet üzerinden kayıt yapabilecek.

KOCAELİ 05 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:29

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