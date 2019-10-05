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Kocaeli'de mesire alanında ceset bulundu

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan mesire alanında 23 yaşındaki genç ölü bulundu. Cesedin yanında ise uyuşturucu kullanılan düzenek olduğu belirlendi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan mesire alanında 23 yaşındaki genç ölü bulundu. Cesedin yanında ise uyuşturucu kullanılan düzenek olduğu belirlendi.
Olay bugün öğle saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gaziler Mesire Alanı’nda meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar mesire alanının içerisinde bir genci hareketsiz hale yerde yatarken gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine emniyet ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekipleri Numan Samet K.’nın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet güçleri tarafından çevrede yapılan araştırmada bulunan bir uyuşturucu madde düzeneğine el konulurken, hayatını kaybeden gencin cesedi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ

05 Ekim 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:53
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 16:08
  • AKŞAM 18:45
  • YATSI 20:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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