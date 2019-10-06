Manuş Baba binlerce İzmitlileri coşturdu

İZMİT Belediyesi'nin düzenlediği Pişmaniye Festivali´nde sahne alan Manuş Baba, İzmitlileri coşturdu.

İzmit Belediye Binası önündeki meydan dolduran binlerce İzmitli, Manuş Baba'nın şarkılarıyla müzik dolu bir akşam yaşadı. Sanatçının "Dönersen Islık Çal" albümünde yer alan ve oldukça beğeni toplayan şarkılarına eşlik eden İzmitliler, unutulmaz bir gece yaşadı. 'Yalan', 'Dönersen Islık Çal', 'Eteği Belinde', 'Derin Derin Ağlama', 'Haberin Var Mı' gibi pek çok şarkısını İzmitlilerle birlikte söyleyen sanatçıya alanı dolduran binlerce İzmitli de hep bir ağızdan eşlik etti.



KOCAELİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 16:07

AKŞAM 18:43

YATSI 20:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.