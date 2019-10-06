Başkan Bıyık’tan mahalle toplantısı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Gönül Buluşmaları” projesi kapsamında Sırasöğütler Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla buluşarak sorun ve isteklerini dinledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde vatandaşlara verdiği sözleri tutmaya devam ediyor. Birçok önemli projeyi kısa sürede hayata geçiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde düzenleyeceği halk meclislerine de başladı. “Gönül Buluşmaları” programının ilk durağı Sırasöğütler Mahallesi oldu. Sırasöğütler Mahalle Muhtarlığı’nın da yer aldığı Aşık Mevlüt İhsani Parkı’nda gerçekleşen “Gönül Buluşmaları” etkinliğine Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Sırasöğütler Mahalle Muhtarı Tuncay Odlukaya, başkan yardımcıları, mahalle başkanı, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri ve çok sayıda mahalleli katıldı. Toplantıda Darıca Belediyesi birim müdürleri katıldı.

Açılış konuşmasında yoğun ilgi nedeni ile Srasöğütler Mahallesi sakinlerine teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve gelmemizin üzerinden 6 ay geçti. Sizlere söz verdiğimiz gibi mahalle toplantılarımıza başladık. Her mahallemizde gönül buluşmaları şeklinde halkımızla bir araya gelip karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Bugün buraya sizleri dinlemeye geldik. Sorunlarınızı, şikayetlerinizi ve taleplerinizi dinleyip notlar alacağız. Başkan yardımcılarımız ve ilgili birim müdürlerimizle birlikte aldığımız notları değerlendirip sorunlarınıza çözüm üreteceğiz” dedi.

Darıca’nın sorunları için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Bıyık, “Ekibimizle birlikte seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için gece gündüz canla başla çalışıyoruz. Mahallelerimizdeki problemleri ve talepleri biliyoruz. Bu toplantıyla da sizlerin taleplerini birebir dinleme imkanı buluyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok projeyi hayata geçirdik. Verdiğimiz sözleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu tür toplantıları önemsiyoruz. Ortak akılla ilçemizi yönetmek adına bu tür organizasyonları sürekli hale getireceğiz” diye konuştu.

Daha sonra mahalle sakinleri tek tek söz alıp görüş ve önerilerini dile getirdiler. Sorunlarını ve taleplerini ileten vatandaşlar, mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında da talepte bulundular.

KOCAELİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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