Körfez’in yolları bakımdan geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez ilçesindeki cadde ve sokaklarda, yol onarım ve kaldırım imalat çalışması yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bu kapsamda Körfez ilçesinde yol onarım ve kaldırım imalatları gerçekleştiriyor. Çalışmalar ile bozuk yollar düzeltilirken eskiyen kaldırımlar yenileniyor. Yapılan onarım ve imalat çalışmaları ile vatandaşların memnuniyeti sağlanıyor.

Çalışmalar doğrultusunda Körfez ilçesi Mevlana, Hamit Kaplan, Hürriyet, Mevlana, Bağdat, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy Caddeleri’nde yol bakım ve onarım yapılıyor. Fen İşleri ekiplerinin özverili çalışmalarında 885 ton asfalt kullanıldı. Yol bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ekipler, ilçenin Yavuz Sultan Selim ve Çamlıtepe Mahalleleri’nde kaldırım imalatları yapılıyor. Bu doğrultu da 39 sokakta yeni kaldırım imalatları tamamlandı. Ekipler bu iki mahallede toplam 80 sokakta kaldırım imalat çalışması gerçekleştirecek.

KOCAELİ 06 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:30

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