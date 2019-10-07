GKM’de yeni sezonun ilk konuğu Mustafa Ağırman

Gebze Belediyesi tarafından her yıl Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen kültürsanat etkinliklerinin bu sezonki ilk programı, Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi kültür sanat etkinliklerinin yeni sezonu, Prof. Dr. Mustafa Ağırman’ın, “Peygamberimizin Hayatı” konulu sohbet programıyla başladı. 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanı’nda bulunan Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve Gebzeliler katıldı. Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik program öncesi yaptığı selamlama konuşmasında, “Başkanımız sizlerle birlikte olmayı çok arzuluyordu. Fakat başka bir programı sebebiyle programa katılamadı sizlere selamlarını iletti. Umarım Gebze Kültür Sanat etkinliklerimiz hayırlara vesile olur. İlk programımız hayırlı olsun, hoş geldiniz” dedi.

Daha sonra konuşan Prof. Dr. Mustafa Ağırman, “Burada olduğunuz süre içerisinde dünya ile iletişiminizi kesin. Bir yolculuğa çıkın. Sohbet bitince tekrar bedenlerinize dönün. Buradan farklı bir insan olarak çıkın. Burada dinlediklerinizi hayatınızda uygulayın. Ailenizden buraya gelemeyenlere eve gidince burada öğrendiklerinizi anlatın. Arkadaşlarınızla, iş arkadaşlarınızla, akrabalarınızla paylaşın bu bilgileri” diye konuştu.

Sohbet programında Prof. Dr. Mustafa Ağırman Hz. Muhammed’in hayatından kesitleri Gebzeliler ile paylaştı. Programın sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik konuşmacı Prof. Dr. Mustafa Ağırman’a hediye takdiminde bulundu.

KOCAELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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