Ormanya’da park sorunu yaşanmayacak

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurt dışından gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda yapılan ikinci otoparkta asfalt serimi yapıldı.

Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliğini taşıyan Ormanya, stresten uzak ve doğanın içerisinde vakit geçirmek isteyen insanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Günü birlik ziyaretçilerin yanı sıra Ormanya’ya Türkiye’den ve dünyanın birçok yerinden gelen ziyaretçiler, karavan ve çadır kampı ile de konaklıyor. Yaşanan yoğun ilgiden dolayı yaşanabilecek araç park yeri probleminin önüne geçmeyi hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ikinci bir otopark daha yapıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda ikinci otoparkın asfalt serimi gerçekleştirildi. Kaldırım ve parke işleri devam eden projede, ağaçlandırma ve yeşil alan düzenlemesi de yapılacak.

2. etap otoparkında kazı ve dolgu çalışmaları sonrasında asfalt öncesi düz bir zemin için 2 bin 800 ton PMT serimi yapıldı. Toplamda 203 araç kapasiteli olacak olan otopark, 8 bin 900 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. İkinci otopark alanına bin 600 ton asfalt serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri 2 bin 850 metre kaldırım ve bin 750 metrekare parke kaplama yapım çalışmalarına devam ediyor. Otoparkta, yağmur yağışı sonrası su birikintilerinin oluşmaması için 470 metre yağmursuyu hattı imalatı ve elektrik alt yapı çalışmaları tamamlandı.

İkinci otoparkın tamamlanması ile Ormanya’nın, otopark kapasitesi 570 araca çıkacak. İkinci otopark ile günü birlik ve kamp için Ormanya’ya gelecek olan vatandaşlar, otopark sorunu yaşamadan araçlarını rahat bir şekilde park edebilecek.

KOCAELİ 07 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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