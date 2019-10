Darıca'da kültür sanat etkinlikleri başlıyor

Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan kültür sanat etkinlikleri “Senin Annen Bir Melekti” isimli tiyatro gösterimi ile başlayacak.

Darıca Belediyesi vatandaşları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturuyor. Yeni dönemde 7’den 70’e her kesime hitap edecek olan kültür sanat etkinlikleriyle perdelerini açacak olan Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi yıl boyunca tiyatro, sinema, standup, söyleşi, sergi ve konser gibi etkinliklerle sanatseverlerin hizmetinde olacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe halkını Adnan Menderes Kültür Merkezinde düzenlenecek olan etkinliklere davet etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Bıyık, “Gerek vatandaşlarımızın hayatına değer katan ve gerekse çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak etkinliklerle kültür sanat etkinliklerimize başlıyoruz. Yaz aylarına kadar sürecek etkinliklerimizde her yaştan her kesime hitap birçok kültür sanat etkinliği olacak. Tüm ilçe halkımızı ücretsiz olacak etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.

