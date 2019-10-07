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Başkan Söğüt, “Birliğimizi kimse bozamaz”

İHA

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 48. Şehit ve Devlet Büyükleri Şehit Komiser Yardımcısı Cihan Karadavut Sergisi açılış töreninde katıldı.

Başkan Söğüt, “Birliğimizi kimse bozamaz”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 48. Şehit ve Devlet Büyükleri Şehit Komiser Yardımcısı Cihan Karadavut Sergisi açılış töreninde katıldı.
Körfez Belediyesi ve Şehit Aileleri Birliği tarafından düzenlenen ‘48. Şehit ve Devlet Büyükleri Şehit Komiser Yardımcısı Cihan Karadavut Sergisi Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılış törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı Faruk Denli ve Osman Yurt, KTO Başkanı Recep Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Müftüsü Sabri Bağcı, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, şehit aileleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Hacı Muharrem Camii İmam Hatibi Ahmet Çelik tarafından okunan Kur’anı Kerim tilaveti ile devam etti.
Programda konuşan Başkan Şener Söğüt, “Tüm bu kutsal değerler için mücadele eder, çalışırız. Bu değerlerimiz uğruna da şehit oluruz. Bizim bu vatan toprağımızdan başka gidecek yerimiz de yok. O yüzde sonuna kadar sahip çıkmamız lazım. Tarih boyunca bizleri bölüp parçalamak için çeşitli oyunlar oynandı. En son 15 Temmuz’da bu senaryoyu yaşadık. 250 vatandaşımız şehit oldu. Hainler yine başaramadı ve asla da başaramayacaklar. Rabbim tüm şehitlerimizden razı olsun. Bizler kendilerine sonsuz minnet duyuyoruz. Bizler de yerel yönetimler olarak şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatmak için bu tür program ve organizasyonlara her zaman destek olduk, olmayı da sürdüreceğiz” dedi.
Başkan Söğüt daha sonra şehit yakınlarına plaket takdim etti. Açılış kurdelesi sonrası hep birlikte sergi gezdi. Sergi 10 Ekim akşamına kadar açık olacak.

KOCAELİ

07 Ekim 2019 Pazartesi

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